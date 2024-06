Genova: l'uomo cespuglio spaventa i passanti in via XX Settembre e qualcuno chiama la polizia, ma scherzare non è illegale

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Da qualche mese l'"uomo cespuglio" ha scelto i portici di via XX Settembre, quasi sempre all'altezza di Samp City, per le sue performance a Genova. Attivo sui social come Zamonination1 (il video è tratto dalla sua pagina Youtube), si traveste da pianta in vaso, all'arrivo dei passanti getta una moneta per terra e quando qualcuno si avvicina per raccoglierla, si muove all'improvviso. Tutto documentato dalla telecamera del suo smartphone.

Lo scherzo riesce quasi sempre. Ma l'altra sera qualcuno ha chiamato la polizia. Agli agenti, rapidamente intervenuti, non è rimasto che prendere atto della situazione. Per quanto bizzarra e a tratti sgradevole, la condotta dell'uomo non integra alcuna fattispecie illecita.