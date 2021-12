Genova, l'Università è sesta in Italia per sostenibilità

di Edoardo Cozza

L'ateneo genovese si piazza al 54° posto mondiale nella classifica che valuta impatto energetico, raccolta differenziata, riciclo dell'acqua e trasporti

L'Università di Genova è sesta in Italia (su 33) e al 54° posto nel mondo (su 956) per quanto riguarda la sostenibilità. Universitas Indonesia pubblica, con cadenza annuale, la UI GreenMetric World University Rankings, una classifica ideata per incrementare la consapevolezza delle università nei confronti dei temi legati alla sostenibilità ambientale su scala nazionale, europea e mondiale.

Nell'elaborazione dei punteggi finali sono considerati: l'impatto energetico degli edifici e delle infrastrutture, il livello di raccolta differenziata, il risparmio e il riciclo dell'acqua, le forme di trasporto degli studenti e i piani di formazione in tema ambientale. I dati sono raccolti con un questionario online; ogni risposta data sull'impatto ambientale dell'ateneo deve essere comprovata da documenti che ne attestino l'effettiva sostenibilità. Successivamente, i revisori di UI GreenMetric convalidano le risposte sulla base delle prove fornite.