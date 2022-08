Genova, l'autista ha un malore: bus Amt sfiora un'edicola e si schianta contro un muretto

di Marco Innocenti

E' successo intorno alle 6 del mattino in corso Gastaldi

Ci sarebbe un malore dell'autista all'origine dell'incidente capitato poco prima delle 6 di stamani, lunedì 1° agosto, in corso Gastaldi. Il bus dell'Amt stava percorrendo la via, secondo il suo consueto tragitto, quando all'improvviso il mezzo ha sbandato, all'altezza della Casa dello Studente, sfiorando un'edicola dei giornali e andando a terminare la propria corsa contro il muretto, nei pressi di una pensilina della fermata, dopo aver colpito anche un semaforo.

Immediati i soccorsi: ad assistere all'incidente, infatti, c'erano una guardia giurata e un carabiniere, oltre ad un collega dell'autista, un dipendente di Amt. All'arrivo dei medici del 118 è stato necessario forzare le porte dell'autobus, che hanno così potuto soccorrere l'autista e trasferirlo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino per accertamenti. L'uomo, secondo le prime informazioni, sembra sia stato colpito da un infarto, risolto per fortuna al suo arrivo in ospedale. Non risultano al momento altri feriti.

Sul posto, oltre alla polizia locale, anche i vigili del fuoco che sono stati impegnati per quasi due ore per rimuovere il mezzo incidentato.