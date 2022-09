Genova, Bucci a Telenord: "Desalinizzatore? Da quando partirà il progetto ci vorranno due anni"

Il sindaco di Genova Marco Bucci, ospite alla Rassegna elettorale di Telenord, ha fissato i tempi per la realizzazione del desalinizzatore: "Da quanto partirà il progetto sarà possibile costruirlo in due anni e i costi non sono eccessivi". Al momento esiste un'idea progettuale di massima ed è su questa che il primo cittadino punta. "L'acqua è un bene pubblico e le città di mare devono costruire un sistema per fornire acqua anche alle zone limitrofe, così potremmo fare con la pianura padana", ha spiegato Bucci. Sulla collocazione del desalinizzatore il sindaco apre alla possibilità che venga costruito nell'aree ex Ilva, "che sono inutilizzate e per questo dobbiamo con il nuovo governo (qualunque esso sia) risolvere un problema che dura da decenni".

Dal desalinizzatore al rigassificatore, diversi gli argomenti trattati con il sindaco Bucci, che ha dialogato con il corrispondente dall'Italia della Bbc Davide Ghiglione. Sulla possibilità di costruire un rigassificatore a Genova, Bucci è stato chiaro: "Se servirà se ne potrà parlare negli anni, di certo non lo sposteremo a Multedo, non capisco chi abbia messo in giro una voce del genere".

Sul fronte politico, a pochi giorni dal voto del 25 settembre, l'ex manager ha risposto a chi lo ha "accusato" di appoggiare più schieramenti diversi tra loro, dalla Lega al Terzo polo. "Io ho deciso di essere presente agli eventi organizzati da Italia viva e Azione, ma anche a quelli della Lega e di Noi Moderati (con il presidente Toti lavoro sempre molto bene) perché rappresentano coloro che hanno creduto nel mio lavoro e stanno collaborando quotidianamente all'ammanistrazione comunale". Quindi sindaco - gli chiediamo - sarà presenta anche domani, mercoledì 14 settembre ndr, al comizio della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni? "Certo, ci sarò perché anche FdI fa parte della nostra giunta".