Genova, l'aeroporto Cristoforo Colombo si rifà il look. Via ai lavori di ammodernamento

Partiranno oggi i lavori di ammodernamento dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Gli interventi all'interno dell'edificio esistente prevendono la completa revisione dell'area partenze, con spazi più ampi e luminosi, l'aumento del numero dei banchi check-in, una nuova area per i controlli di sicurezza e la revisione dei flussi per i passeggeri in partenza.

"L'avvio di questo cantiere è un ulteriore passo avanti dei lavori di ammodernamento e ampliamento del terminal - ha detto Paolo Odone, presidente dell'Aeroporto di Genova -. Ci impegneremo per evitare qualunque disagio agli utenti per l'intera durata dei lavori. Il nuovo aeroporto sarà più bello, accogliente ed efficiente. Non vediamo l'ora di presentarlo ai nostri passeggeri".

L'obiettivo dei lavori è quello di incrementare le aree commerciali e di ristorazione e migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri. I lavori non impatteranno con l'operatività dello scalo genovese.

Le nuove aree entreranno in funzione progressivamente fino al completamento dei lavori, previsto per l'inizio del 2024. La spesa complessiva per ampliamento e ammodernamento dell'aerostazione sarà di circa 20 milioni di euro. Di questi, 11,3 milioni sono stati stanziati dall'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale nel quadro del programma straordinario d'investimenti. Altri 5 milioni sono stati stanziati da Regione Liguria con risorse del Fondo strategico regionale a supporto dello sviluppo infrastrutturale e tecnologico dello scalo.