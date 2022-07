Genova, iniziate le operazioni di bonifica sull'incendio di Pra'

di Marco Innocenti

Continua il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco sulle alture alle spalle di Pra'. Nel pomeriggio di ieri, sabato, le fiamme avevano ripreso vigore intorno alla zona di via 2 dicembre e i pompieri sono tornati sul posto per proteggere alcune abitazioni poco distanti dal fronte dell'incendio, mettendo sul campo anche un'autobotte oltre al direttore operazioni spegnimento per coordinare le squadre sul campo, i volontari e l'elicottero di Regione Liguria.

Stamani, domenica, l'incendio sembra essere domato e sono state avviate le operazioni di bonifica dell'area interessata. Nessuna abitazione è minacciata e anche la circolazione intorno a quell'area appare del tutto regolare. Sul posto restano comunque alcune squadre di volontari per monitorare la situazione.