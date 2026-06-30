Genova, ferimento operaio in torneria ex Ilva: scoperto malfunzionamento macchinario

Il procuratore aggiunto Federico Manotti ha dissequestrato il macchinario che il 22 giugno ha provocato il ferimento di un operaio nel reparto torneria cilindri dell'ex Ilva di Genova Cornigliano. Il dissequestro è stato firmato dopo i sopralluoghi da parte del consulente tecnico del pm, che ha individuato il malfunzionamento della macchina per l'estrazione delle guarniture in una scheda di controllo. La scheda è stata sostituita e dopo diverse prove di funzionamento, è stato dato il via libera.

L'ingegnere Marco Sartini, nominato dal pm Giuseppe Longo che coordina l'inchiesta, ha inviato alla procura di Genova una prima relazione preliminare che è stata inoltrata anche agli ispettori del nucleo Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl3 che faranno all'azienda alcune prescrizioni sull'utilizzo della macchina. Entro 60 giorni sarà depositata la consulenza che mira anche ad accertare le responsabilità sulla manutenzione. Per l'infortunio sul lavoro, che è costato la falange di un dito a un operaio di 50 anni, sono indagati il direttore dello stabilimento, due dirigenti delegati alla sicurezza e il preposto. Gli accertamenti in corso da parte dello Psal riguardano anche la procedura di lavoro e la presenza di due operatori, visto che il macchinario proprio per poter essere utilizzato in sicurezza, prevede l'impiego di un solo operaio.

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