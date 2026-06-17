Genova, incidente stradale in via Perlasca: muore una donna

Tragedia in serata a Genova, dove un grave incidente stradale è costato la vita a una giovane donna. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 21 in via Perlasca, nel quartiere di Rivarolo, e ha coinvolto un’automobile e una moto.

Stando alle prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, i due mezzi si sarebbero urtati frontalmente per motivi non ancora chiariti. Ad avere la peggio è stata una donna di circa 30 anni che viaggiava come passeggera sul motociclo: l’impatto l’ha scaraventata a diversi metri di distanza.

Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i sanitari dell’automedica Golf 4 e gli agenti della Polizia Locale. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per la giovane non è stato possibile fare nulla.

Le operazioni di rilievo e gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro sono proseguiti fino a tarda sera.

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