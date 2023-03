Genova, scontro fra due auto nella notte in via Perlasca: tre feriti lievi

Schianto nella notte di ieri in via Perlasca, nella zona della Val Polcevera, dove due macchine si sono scontrate frontalmente per ragioni ancora sconosciute. Uno dei mezzi si è cappottato, non particolarmente gravi invece le condizioni dei passeggeri: due persone sono state portate all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, una in codice giallo e una in codice verde. Un uomo invece è stato trasportato in stato di coscienza in codice giallo all'ospedale San Martino, accompagnato dall'automedica.

La polizia locale ha chiuso la strada verso le ore 20 per agevolare i soccorsi. Sul posto le automediche Golf 1 e Golf 2 del 118 e le ambulanze della Croce Rosa Rivarolese e Croce Oro di Sampierdarena, intervenuti anche i vigili del fuoco perché alcune persone erano incastrate nell'abitacolo.

La strada è stata poi riaperta al traffico verso le ore 21.30