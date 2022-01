Genova, incendio in un appartamento di via Contardo

di Marco Innocenti

Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme che, per fortuna, non avrebbero causato danni gravi. Non è stato necessario evacuare i condomini

Intervento dei pompieri, questa mattina, alle prime luci dell'alba, in un appartamento di via Contardo nella zona di piazza Manin. All'interno dell'abitazione si è sviluppato un incendio che, per fortuna, non ha causato gravi danni ma ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per lo spegnimento completo delle fiamme.

L'incendio è scoppiato all'interno dell'appartamento, per cause ancora da accertare. In quel momento, peraltro, nell'appartamento non c'era nessuno. Il proprietario, infatti, è attualmente ricoverato in ospedale.

Secondo le prime informazioni, sembra che non si sia resa necessaria l'evacuazione di nessuno dei condomini. Le fiamme avrebbero aggredito solo alcuni libri ed effetti personali, senza intaccare le strutture portanti dell'appartamento.