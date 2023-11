Genova, incendio al Terminal Traghetti: ancora gravi le condizioni dei tre intossicati

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nuova seduta di camera iperbarica, oggi, per le tre persone rimaste intossicate ieri a causa del fumo che si è sprigionato al Terminal Traghetti di Genova a seguito di un incendio. La direzione sanitaria dell'Ospedale San Martino ha spiegato in una nota che i due tecnici di 39 e 41 anni, che lavoravano nel locale in cui sono divampate le fiamme, sono sempre ricoverati presso la Rianimazione M3 del Monoblocco, mentre l'uomo di 88 anni intossicato dal fumo è ricoverato presso la rianimazione del Pronto Soccorso. Tutti e tre nella giornata odierna saranno nuovamente impegnati in camera iperbarica. Le loro condizioni sono stabili nella loro gravità, restano sedati e intubati.





Proseguono le indagini per capire le cause del rogo partito in un'area dove i due operai stavano compiendo dei lavori di manutenzione e dove ci sono i terminali di diversi impianti di servizi. Indagini sono aperte inoltre per verificare la funzionalità dei sistemi di allarme.