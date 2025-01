Genova: incendio a Bolzaneto, danneggiati auto, negozio e cassonetti

La scorsa notte a Genova, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bolzaneto sono intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto cassonetti, un'auto e danneggiato la facciata di un edificio. Il rogo ha destato preoccupazione, ma l'intervento tempestivo ha evitato il peggio.

Intervento tempestivo - L'incendio si è sviluppato nella notte, con fiamme che hanno avvolto diversi cassonetti e un'auto parcheggiata nelle vicinanze. I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento. Il rogo, che minacciava di espandersi rapidamente, è stato circoscritto senza provocare ulteriori danni.

Danni materiali – Le fiamme hanno danneggiato anche la vetrina di un negozio situato al piano terra di un edificio. Sebbene la struttura non abbia subito danni gravi, l'intenso calore ha compromesso l'integrità della vetrina e annerito la facciata dell'edificio soprastante. Il fumo, inoltre, ha annerito una parte del palazzo, creando danni estetici visibili.

Le cause – Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un atto doloso. I vigili del fuoco hanno avviato le indagini per determinare l'origine delle fiamme e stabilire se ci siano eventuali responsabilità.

Nessun ferito - Nonostante la gravità del rogo, fortunatamente non si registrano feriti. Gli abitanti dell'area interessata, che sono stati prontamente informati, sono stati invitati a rimanere al sicuro fino al completo controllo della situazione. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite fino alle prime luci dell'alba. La situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo, e l'area è stata messa in sicurezza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.