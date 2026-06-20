Genova, inaugurata a Voltri la spiaggia dei bambini. Salis: "Bisogno vitale di spazi pubblici e gratuiti"

Dal 15 giugno la "Spiaggia dei Bambini" di Voltri è stata riaperta ed è tornata completamente fruibile, dopo essere rimasta chiusa durante la stagione estiva del 2025 per consentire gli interventi comunali di riprofilatura del litorale, realizzati da A.S.Ter.

Questa mattina si è svolto un momento di inaugurazione istituzionale alla presenza della sindaca Silvia Salis, dell'assessora all'Istruzione e alle Pari Opportunità, Rita Bruzzone, del presidente del Municipio VII Ponente, Matteo Frulio, e della direttrice generale di A.S.Ter., Francesca Aleo.

Quest'anno sono stati completamente rinnovati i gazebo, aumentati i posti per persone con disabilità e garantita l'apertura e l'assistenza ai bagnanti anche nei giorni festivi e nel fine settimana.

"La Spiaggia dei Bambini nasce dalla consapevolezza che i più piccoli e le loro famiglie hanno un bisogno vitale di spazi pubblici, gratuiti e pienamente accessibili - afferma la sindaca di Genova, Silvia Salis - La spiaggia è un diritto, così come lo è il mare: non si dovrebbe essere sempre costretti a pagare per poter godere del tempo libero nella nostra città. Garantire uno spazio pubblico di alto livello è una responsabilità precisa dell'amministrazione. Per questo, il mio ringraziamento più sentito va a tutte le realtà e alle associazioni che, in tutta Genova, svolgono un lavoro straordinario, sopperendo spesso a ciò che lo Stato e la pubblica amministrazione faticano a garantire. Vi sono profondamente grata, perché la vostra solidarietà e il vostro impegno per la collettività sono il vero motore di questa città e dell'intero Paese. Dietro a questo progetto ci sono le storie di tante vite dedicate al nostro territorio, e i risultati si vedono. È un impegno portato avanti con sincerità, entusiasmo, altruismo e con quei profondi valori progressisti che oggi ci uniscono tutti. L'obiettivo è dare una paletta e un secchiello a ogni bambina e ogni bambino".

Il progetto della Spiaggia dei bambini nasce nel 2004 come supporto ai Centri Estivi, con ombrelloni, giochi e la presenza di un bagnino per consentire la fruizione in sicurezza della spiaggia libera. Dal 2021, il servizio è stato rimodulato per garantire l'accesso totalmente gratuito anche alle famiglie e alle persone con disabilità, i cui dettagli e servizi essenziali sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Genova.

La porzione di spiaggia inclusiva è specificamente attrezzata per accogliere persone con disabilità motoria, fragilità, anziani e mamme con bambini. Le strutture, attive dal 15 giugno al 13 settembre 2026, comprendono: 2 gazebo dedicati, passonate e rampe fisse lungo la Passeggiata Roberto Bruzzone per l'accesso al mare senza barriere architettoniche; 8 postazioni totali, ciascuna allestita con un lettino rialzato o una sdraio per l'utente e una sedia da regista per l'accompagnatore. Sono inoltre disponibili 2 sedie regista complessive, 1 sedia Job e 1 sedia Sand & Sea per l'ingresso in acqua. È inoltre possibile usufruire di un bagno riservato e attrezzato per l'autonomia delle persone a mobilità ridotta situato nelle immediate vicinanze, oltre a 2 docce, 1 doccino lavapiedi e 1 locale spogliatoio. Il parcheggio si trova a pochi metri dall'ingresso, con un posteggio riservato ai titolari di contrassegno CUDE collegato alla spiaggia tramite un percorso pedonale accessibile.

"La riapertura di questo spazio – dichiara l'assessora Rita Bruzzone – non è semplicemente la restituzione di un servizio, ma la riaffermazione di un diritto universale. Spesso si pensa alle vacanze o al mare come a un lusso o a un passatempo superficiale, ma il benessere, la socialità e il contatto con la natura sono pilastri della dignità umana. Una spiaggia accessibile non è un'eccezione o un atto di generosità della pubblica amministrazione: è la normalità a cui dobbiamo tendere. Abbattere le barriere architettoniche a Voltri significa abbattere le barriere sociali, permettendo a un bambino, a un anziano o a una persona in carrozzina di vivere lo stesso mare, negli stessi spazi e con le stesse opportunità di chiunque altro. Perché le pari opportunità si misurano sui fatti e sulla concretezza di una rampa che porta al mare".

"Quest'anno Municipio e Arciragazzi hanno programmato tutto con riunioni settimanali arrivando al montaggio delle nuove strutture e rinnovando l'edificio dei servizi- dichiara il presidente del Municipio VII Matteo Frulio- La spiaggia dei bambini è per il municipio un servizio essenziale dedicato da quest'anno anche all'asilo. È il frutto di un lavoro di squadra che ha visto comune, municipio, aster, gestore e volontari in campo assieme per uno spazio libero e gratuito dedicato al tempo libero dei bambini".

"La spiaggia dei bambini nasce con il primo presidente di Municipio Roberto Bruzzone al quale è dedicata la passeggiata- ricorda Yuri Pertichini, gestore della spiaggia dei bambini e coordinatore del progetto- Da anni questo servizio è dedicato ai bambini senza distinzione che quest'anno ha avuto il sostegno importante dell'Associazione Brel e di Psa e con la fondamentale collaborazione con Municipio e Comune di Genova"

«A.S.Ter. ha realizzato gli interventi di riprofilatura e di sistemazione dell'arenile con l'obiettivo di restituire alla città uno spazio sicuro, accogliente e pienamente accessibile – dichiara infine la direttrice generale di A.S.Ter., Francesca Aleo – La "Spiaggia dei Bambini" rappresenta un esempio concreto di come la manutenzione del territorio possa tradursi in un servizio ad alto valore sociale, capace di migliorare la qualità della vita delle persone e di promuovere una cultura dell'inclusione. Garantire l'accessibilità degli spazi pubblici significa costruire una città più equa e vicina ai bisogni di tutti».

Alla Spiaggia dei Bambini, per garantire la massima sicurezza, è previsto un presidio di accoglienza e un servizio di accompagnamento e salvamento con i seguenti orari:

-Dal 15 giugno al 30 giugno: dalle ore 12 alle 18 (escluso il 20 giugno)

-Il 20 giugno: servizio di accompagnamento dalle ore 9 alle 15; servizio di salvamento dalle ore 9 alle 18

-Dal 1° luglio al 23 agosto: dalle ore 9 alle ore 18

-Dal 24 agosto al 13 settembre: dalle ore 11 alle ore 18.

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