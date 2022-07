Genova, in mare fiorisce l'alga tossica Osteopsis ovata:scattato l'allarme, ma per ora nessun pericolo per i bagnanti

di Redazione

Arpal ha reso noto che la fioritura algale abbondante rende necessario entrare in fase di allerta

A Genova è scattato l'allarme per l'alga Ostreopsis Ovata rilevata dai tecnici nello specchio acqueo di fronte alla città. Le condizioni meteo marine e l'innalzamento della temperatura dell'acqua hanno prodotto un abbondante fioritura nelle acque liguri di questa alga che può dare fatsidio alle vie respiratorie.

Arpal che ha iniziato i rilevamenti e il monitoraggio già dal primo giugno 2022 ha reso noto che la fioritura algale abbondante rende necessario entrare in fase di allerta. Al momento non si segnala alcun pericolo per la salute dei bagnanti.