Genova, il Tavolo comunale del Lavoro approva un nuovo simulatore di guida

Per iniziativa del Tavolo comunale del Lavoro, un nuovo simulatore di guida professionale del Consorzio Global con Dekra è stato posizionato in calata Mandraccio. Il sistema, che opera sul modello chiamato Behaviour Based Safety (BBS), è stato ideato non solo per rafforzare le competenze dei conducenti di mezzi pesanti su percorsi difficili e in condizioni climatiche avverse ma anche per formare il personale addetto al trasporto pubblico in città.

«L’utilizzo dei simulatori- spiega l’assessore alle Politiche per la crescita dell’occupazione Mario Mascia- è utilissimo perché permette di consolidare le capacità su strada degli autisti veterani e di avvicinare in sicurezza, con l’approccio gaming, i giovani a questo settore. In questo modo si impara giocando e si inizia anche a lavorare».

«In Italia –sottolinea il consigliere delegato in materia di nuovi insediamenti aziendali sul territorio Davide Falteri – mancano all’appello circa 18mila driver e soprattutto a Genova, primo porto per importanza, c’è estremo bisogno di nuovi operatori della logistica, agenti marittimi, armatori».

Il Tavolo comunale del Lavoro, dunque, è fiducioso che il simulatore svolgerà un ruolo chiave nel rendere più sicura la performance dei conducenti di mezzi pesanti e nell’avvicinare nuove reclute ad un settore, che è profondamente cambiato negli ultimi anni.