Genova, il sindaco Bucci sull'emergenza idrica: "Chiesti finanziamenti per il riciclo completo dell'acqua da dissalare"

"Sapete che stiamo chiedendo tutti i finanziamenti necessari per il nuovo sistema di riciclo completo dell'acqua in associazione alla dissalazione. Noi vogliamo utilizzare tutta l'acqua che esce dai nostri depuratori, quindi non salata, e portarla in Pianura Padana".

Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della presentazione del piano strategico culturale dopo l'annuncio del presidente della Regione Giovanni Toti di nuove richieste di fondi del Pnrr per finanziare progetti subito cantierabili.

"Ovviamente puntiamo ad avere anche acqua di mare dissalata. Questo è un progetto che stiamo facendo con aziende genovesi e di cui siamo orgogliosi, un progetto che manderemo al governo entro questo fine settimana e poi vedremo come finirà. Ci sarà bisogno di tutti i soldi che ancora sono disponibili per poter arrivare veramente al risultato concreto. Se tutto va bene in tre-quattro mesi potremmo essere in grado di mandare acqua in pianura padana. Il tutto per un costo totale inferiore ai 400 milioni. Vi cito una frase: senza l'oro giallo si può vivere, senza l'oro nero c'è freddo, si va a piedi ma si può vivere; senza l'oro blu dopo 4 giorni si muore".