Genova, il Comune organizza un premio per le aziende più sostenibili

'Genova Global Goals Award' è ispirato ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Onu. Le aziende possono partecipare attraverso il sito web genovameravigliosa.com

Il Comune di Genova organizzerà un concorso per premiare le aziende dell'area metropolitana più sostenibili: è la prima edizione del 'Genova Global Goals Award', ispirato ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Onu. Il progetto è stato presentato a Palazzo Tursi dall'assessore comunale allo Sviluppo economico Stefano Garassino.

Entro il 15 aprile le aziende genovesi che nel loro operato quotidiano hanno ottenuto risultati per la sostenibilità o hanno sviluppato progettualità significative sul tema potranno partecipare al concorso attraverso il sito web genovameravigliosa.com e l'email investingenova@comune.genova.it. Ogni azienda potrà partecipare presentando progetti collegati a cinque macro categorie, cinque 'P': persona, pianeta, prosperità, pace e partnership.

La cerimonia di premiazione si terrà il 2 maggio a Nervi, durante Euroflora 2022.

"Abbiamo voluto accendere un riflettore sulle nostre imprese e sulla nostra città - ha detto Garassino - per cercare di stimolare una crescita che sia orientata con i Global Goals dell'Onu e che possa portare investimenti che promuovano e incentivino a proseguire nella direzione della sostenibilità".

Il premio ha quindi come obiettivo quello di premiare l'impegno di tutte le grandi e piccole imprese genovesi nel portare avanti politiche e investimenti che rendano la città più smart, green e sostenibile. Una giuria sceglierà due idee finaliste per ogni 'P', queste si sfideranno in un dibattito pubblico dove dovranno illustrare i propri progetti che si stabilirà il vincitore con una votazione per alzata di mano

Il vincitore avrà la possibilità di scegliere un piccolo, ma significativo, miglioramento della città che porterà visibilità e promozione della stessa attraverso ad esempio la riparazione/sostituzione di una panchina o l'abbellimento di un'aiuola. Inoltre il Comune valuterà se è possibile finanziare o sostenere concretamente i progetti vincenti.