Genova, i circoli sportivi del levante chiedono aiuto dopo i danni della mareggiata

Interventi immediati per non scomparire e la realizzazione di progetto ispirato a una visione di lungo termine per contribuire allo sviluppo di Genova: è la richiesta delle associazioni sportive dilettantistiche del levante di Genova, gravemente danneggiate dalla mareggiata della settimana scorsa. La sola Unione Sportiva Quarto denuncia danni per 60 mila euro ma purtroppo non è un'eccezione. Senza opportuni risarcimenti molte realtà associative non potranno più esistere, impossibilitate, in quanto “no profit”, ad affrontare ingenti costi di ristrutturazione.

Si profila il rischio concreto e paradossale che la riqualificazione del water front di levante, partita con la ristrutturazione del Palasport si arresti alla zona Fiera, con una desertificazione dell’offerta culturale e sportiva della nostra città proprio mentre procede la realizzazione del progetto di Renzo Piano e dei nuovi collegamenti viari e ferroviari per renderla più vivibile e attrattiva.

Quello dei giorni scorsi è solo l'ultimo delle molte devastazione subiti dal nostro litorale negli ultimi venti anni ed è evidente la reale possibilità che le mareggiate siano sempre più intense e frequenti.

Unione Sportiva Quarto, La Terrazza, Bagni Catainin, Bagni Liggia, Circolo Nautico Sturla, Sportiva Sturla, Associazione Nazionale Salvamento Nervi, Unione Sportiva Pescatori Priaruggia, Immobiliare 5 Maggio hanno fondato un consorzio che appoggia il progetto Genova Ocean Agorà (Goa) elaborato da un gruppo di giovani cittadini.

Il progetto prevede di fronte a un tratto del litorale del levante la posa di una scogliera soffolta di materiali compatibili con l’ecosistema locale e con un ripascimento strutturale, volto a ripristinare le dimensioni delle spiagge. Riteniamo che la difesa del litorale possa generare anche benessere economico e sociale con il turismo sportivo e il miglioramento delle attività delle singole associazioni: per i dettagli del progetto rimandiamo a www.genovaoceanagora.com.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono innanzi tutto luoghi di aggregazione “per tutti i gusti”, svolgono un ruolo sociale di promozione dello sport sul mare, della sua conoscenza, dell’imparare a viverlo in modo gioioso, consapevole e rispettoso: sono luoghi dove ci si incontra per vivere insieme l’attività sportiva e la sua cultura, anche trasmessa dagli anziani, spesso fondatori, non disperdendo così la loro esperienza ai “giardinetti”, ma aiutando i più giovani ad avere entusiasmo e passione.

Corsi di vela, di pesca sportiva, di kayak, di nuoto ecc per bambini e adulti, piacevolezza di conoscere nuovi amici che condividono gli stessi interessi, possibilità per gli atleti di allenarsi e di gareggiare con il supporto necessario, sono le loro principali caratteristiche.