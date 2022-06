Genova, i cinghiali banchettano fra i rifiuti davanti al campo sportivo Sanguineti

di Marco Innocenti

La denuncia (con tanto di foto) arriva dal gruppo Facebook "Sei di Quarto se... (genova)"

Un gruppo di cinghiali intenti a banchettare fra i rifiuti. Ma non siamo in una zona in aperta campagna, quanto piuttosto nella zona di Quarto, in via dei ciclamini, proprio davanti al campo sportivo Sanguineti. Qualcuno ha pensato bene di lasciare i sacchi dell'immondizia accanto ai cassonetti senza pensare però che questo avrebbe immediatamente attirato qualche "ospite indesiderato". E cos' è successo!

Nella foto, pubblicata da Ilaria Aronica sul gruppo Facebook "Sei di Quarto se... (genova)", infatti si vede un'allegra famigliola composta da due esemplari adulti ed almeno 6 piccoli, intenta a rovistare fra piatti e bicchieri di carta, vaschette d'allumino, tovaglioli e avanzi vari di cucina, che ovviamente vengono sparsi ovunque dagli animali grufolanti: "Attenzione - si legge nel post - cinghiali altezza campo da calcio. Hanno devastato i sacchetti che hanno lasciato fuori dai bidoni dopo la partita, come ogni sera".

Una situazione, quella dei cinghiali che scendono per rovistare fra i rifiuti ma non soltanto, che ormai si sta ripetendo con frequenza quasi quotidiana, portando gli animali addirittura in spiaggia, fra i bagnanti o fra i tavoli di un bar, in mezzo agli avventori intenti a godersi l'aperitivo in riva al mare. Inq uesto caso, però, sarebbe bastato un bricioli più di accortezza da parte di chi ha abbandonato i sacchi dei rifiuti accanto ai cassonetti, anziché depositarli al loro interno al sicuro da mandibole fameliche.