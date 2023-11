Genova, grande folla all'assemblea pubblica a Certosa: sul tavolo la riqualificazione urbana e i lavori ferroviari

Affollatissima l'assemblea pubblica all'interno della Casa di quartiere di Certosa organizzata dal Comune in occasione della presentazione del masterplan legata alla "rigenerazione urbana" delle zone della città interessati dal rafforzamento del nodo ferroviario e in particolare del cosiddetto ultimo miglio. Durante l'assemblea sarà firmato anche l'addendum al "progetto riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova" tra il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, rappresentato dal viceministro Edoardo Rixi, il commissario straordinario di governo Calogero Mauceri, Rfi, Regione Liguria e Comune di Genova. Agli 89 milioni stanziati nell'agosto 2022 oggi vengono aggiunti dal governo 110 milioni.





"I quasi 200 milioni basteranno per tutto", ha assicurato il sindaco di Genova Marco Bucci prima dell'inizio dell'assemblea. Tra il pubblico molti politici e amministratori di tutti gli schieramenti e molti esponenti dei comitati locali, anche di quelli che sabato mattina sono scesi in piazza per dire no al passaggio delle linee merci tra le case come previsto dal piano di rafforzamento delle ferrovie. Il masterplan è stato illustrato dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi che ha assicurato: "Da oggi saranno attivati tavoli di confronto tra le istituzioni e i comitati per organizzare la gestione delle risorse".