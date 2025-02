Genova, grande affluenza alla Fiera di Sant'Agata. Piciocchi: "Risposta straordinaria della città"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La Fiera di Sant'Agata edizione 2025 fa segnare una grande affluenza da parte dei cittadini genovesi, complice anche una giornata soleggiata e temperature accettabili per il periodo. Il tradizionale appuntamento della Val Bisagno ha visto nel quartiere di San Fruttuoso 600 bancarelle di merci varie, alimentari, specialità regionali, florovivaismo e produzioni agricole locali.

Le istituzioni - «Una bellissima giornata e un grande successo di pubblico per una fiera molto sentita da tutti i genovesi - hanno dichiarato il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi e l’assessore al Commercio Paola Bordilli - il Comune di Genova è impegnato nel supporto e valorizzazione di occasioni come questa di grande richiamo. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita della fiera, dagli operatori del commercio, i fieristi, agli uffici comunali, la polizia locale, Amiu e i tantissimi volontari impegnati in queste ore, fin da questa mattina all’alba. Vogliamo moltiplicare manifestazioni come questa che animano e valorizzano i nostri quartieri, occasioni importanti di socialità».

Il centro operativo - La fiera sarà aperta fino alle 20 di questa sera, tra corso Sardegna, via Giacometti, via Don Orione, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, via Novaro, piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Manzoni e corso Galilei. Fino alle 20, all’interno della sede municipale di piazza Manzoni, sarà operativo un Centro di coordinamento operativo, che riunisce gli operatori degli enti coinvolti, tra cui, oltre il Comune, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, il Soccorso sanitario e altre forze dell’ordine e Amiu.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.