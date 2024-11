Genova: "Global Goals Award 2024-Blue Edition", premiati vincitori

Questa mattina, nella Sala Cuspide del Blue District in via del Molo, si è svolta la cerimonia di premiazione dei progetti vincitori della terza edizione del Genova Global Goals Award 2024 - Blue Edition. Il concorso, rivolto a scuole e imprese, è focalizzato sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti dall'Agenda ONU 2030, con l'intento di realizzare iniziative a favore della tutela del patrimonio naturale di Genova.

L'iniziativa, ideata dall'Amministrazione Comunale e organizzata in collaborazione con l'Associazione Genova Smart City, mira a promuovere una Genova sempre più sostenibile, allineata con il Piano di Marketing Strategico Genova 2031 e con i documenti programmatici Genova Lighthouse e Action Plan Genova 2050. L'obiettivo è coinvolgere scuole, imprese e realtà pubbliche del territorio, premiando l'impegno su temi cruciali come il risparmio energetico, la rigenerazione urbana, la tutela ambientale, la biodiversità e le azioni di riciclo, con un focus particolare sulle economie circolari.

Attenzione e impegno del territorio - "La qualità dei progetti presentati per il Genova Global Goals Award - Blue Edition conferma l'attenzione e l'impegno che le realtà del nostro territorio hanno saputo dedicare a questa terza edizione", ha dichiarato Francesca Corso, assessore al marketing territoriale e politiche per i giovani. "L'iniziativa, nata per esaltare i valori e gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 nel nostro territorio, è cresciuta in modo esponenziale, diventando un appuntamento sempre più atteso per quanto riguarda le idee e le azioni dedicate a uno sviluppo sostenibile. Ringrazio gli uffici coinvolti, i Municipi e tutti i soggetti che hanno contribuito a renderla ancora una volta un successo".

Il ruolo educativo del concorso - Anche Marta Brusoni, assessore alle politiche dell'istruzione e dei servizi civici, ha sottolineato l'importanza del concorso. "Questa terza edizione del Genova Global Goals Award conferma di essere un'autentica eccellenza per la sua capacità di stimolare creatività e portare contributi virtuosi e sostenibili alla quotidianità di tutti. Il nostro ruolo di adulti è anche quello di educare le nuove generazioni e aiutarle a costruire un mondo migliore. Questo concorso incarna perfettamente tale missione, e ciò mi rende particolarmente soddisfatta", ha dichiarato l'assessore.

Sensibilizzazione ai 17 obiettivi ONU - Francesco Maresca, assessore a patrimonio, porto e mare, ha concluso il suo intervento sottolineando il valore educativo e globale del concorso: "Sensibilizzare sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite è fondamentale per promuovere maggiore consapevolezza e responsabilità verso la sostenibilità a livello globale, nazionale e locale. In questo contesto, il Genova Global Goals Award, ideato dalla nostra Amministrazione, rappresenta un appuntamento consolidato del nostro territorio e un esempio virtuoso da esportare anche in altre realtà".