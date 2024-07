Genova, gli appuntamenti di EstateSpettacolo nel week end al Porto Antico

Weekend numero cinque per ESTATESPETTACOLO, la rassegna di musica, teatro e cabaret in programma al Porto Antico di Genova fino al 28 agosto.

Balena Festival, la rassegna di musica indie italiana e internazionale, organizzata da Aluha, porta i CCCP – Fedeli alla linea sabato 27 luglio. A quarant’anni dal primo EP, “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, salgono sul palco dell’Arena del Mare.Ben lontani da un’operazione nostalgica, liberi da etichette e confini, i CCCP – Fedeli alla linea tornano sulla scena live con il tour “In FEDELTÀ la LINEA c’è” per parlare al mondo di oggi, tra il sacro e il profano, dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai.

Con il Balena party di domenica 28 “Voglio tornare negli anni ‘90” termina la programmazione di Aluha a EstateSpettacolo. Uno spettacolo emozionante senza età e unico nel suo genere con ballerine, Djs, Frontman, Mascotte e tantissimi effetti speciali. Sarà un’immersione nel sound e nelle mode di un decennio che grazie a meteore e indimenticabili artisti ha visto ballare anche i più refrattari. Biglietti on line: www.dice.fm

“Una notte da cialtroni” è il titolo dello spettacolo in bilico tra musica e talk show, in un crescendo dinamico e dai ritmi coinvolgenti, della Banda di Cialtroni in programma sabato 27 in Piazza delle Feste. Il gruppo di musicisti dall’anima blucerchiata, nato per gioco durante il periodo del lockdown, composto da Enzo Tirotta, Manolo Strimpelli, Vladi dei Trilli, Manuel Cossu, Davide Caviglia, Aldo De Scalzi, Matteo Monforte e Alessandro Pelle saranno i protagonisti di un racconto di note e parole dove mancheranno incursioni a sorpresa di grandi ospiti di chiara fede blucerchiata. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione “Giacomo Fantoni”, organizzazione no profit genovese impegnata ad affiancare la comunità nell’ambito di progetti di solidarietà e riqualificazione, oltre a fornire un aiuto tangibile in situazioni di emergenza.

Biglietti on line: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/banda-di-cialtroni-una-notte-da-cialtroni-genova

I prossimi appuntamenti di EstateSpettacolo

Arena del Mare:

• Lunedì 29 luglio – Break Free – Queen Tribute Show

• Martedì 30 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto, ma anche prima- I Pirati dei Caruggi “Basylicon Valley”

• Mercoledì 31 luglio – Palco sul Mare Festival – Simone Cristicchi e Amara “Torneremo ancora - Concerto mistico per Battiato”

Piazza delle Feste:

• Venerdì 2 agosto Piazza delle Feste: Porto Live Tribute Fest – Rider on the Storm (Doors) Gleemen (Beatles) Empty Spaces (Pink Floyd)

• Sabato 3 agosto Piazza delle Feste: Prog Fest – Frizzi2Fulci La Maschera di Cera, Delirio and the Phantoms, Horror Bach

• Domenica 4 agosto Piazza delle Feste: Prog Fest - Il Segno del Comando, L’Ombra della Sera, Universal Totem Orchestra feat Sophya Baccini, La Grazia Obliqua, Gotho

• Martedì 6 agosto Piazza delle Feste: We call it Tango

• Mercoledì 7 agosto Piazza delle Feste: We call il Flamenco

• Giovedì 8 agosto Piazza delle Feste: Candlelight – Tributo ai Coldplay, Ennio Morricone e Colonne Sonore

• Venerdì 9 agosto Piazza delle Feste: Candlelight – Coldplay & Imagine Dragons, Tributo ai Queen

Isola delle Chiatte:

• 19/20/21 Agosto

Sea Stories Festival

“La leggenda del pianista sull’Oceano”

Produzione Compagnia Chierici Cicolella

• Dal 22 al 27 Agosto

Sea Stories Festival

“Melville e la balena bianca”

Produzione Compagnia Chierici Cicolella

• 27 e 28 Agosto ore 19

Sea Stories Festival

“Moby Dick, la leggenda”

Produzione Compagnia Chierici Cicolella

Programmi, orari, dettagli e aggiornamenti su: www.portoantico.it