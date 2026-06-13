Genova, giovane investito in corso Italia: è in gravi condizioni

Paura all’alba lungo corso Italia a Genova, dove un 28enne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto. Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 4.30 nei pressi di via San Giuliano, sulla carreggiata in direzione del centro cittadino.

Le condizioni del giovane sono apparse subito estremamente critiche. Sul posto sono arrivati in codice rosso i sanitari del 118, supportati da un’ambulanza della Croce Bianca Genovese e dall’automedica Golf 1. Al loro arrivo il ragazzo era privo di conoscenza e le prime segnalazioni avevano fatto temere anche un possibile arresto cardiaco, ipotesi che è stata successivamente esclusa.

Nell’impatto il 28enne ha riportato un grave trauma cranico, profonde lesioni a una gamba e a una mano, oltre alla semi-amputazione di un dito. Le ferite hanno provocato una significativa perdita di sangue, rendendo necessario un intervento immediato dei soccorritori, che hanno provveduto a stabilizzarlo e intubarlo prima del trasferimento d’urgenza.

Il ferito è stato quindi accompagnato in codice rosso al Policlinico San Martino, dove è stato affidato alle cure dei medici. Il quadro clinico resta molto serio e, secondo quanto emerso, non sarebbe ancora escluso il pericolo di vita.

Dopo l’investimento, il conducente dell’auto coinvolta si sarebbe inizialmente allontanato dal luogo dell’incidente. Il veicolo, tuttavia, è stato individuato e fermato poco dopo dagli agenti della Polizia di Stato.

Per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto sono intervenuti anche gli operatori della sezione Infortunistica della Polizia Locale, insieme alle pattuglie territoriali. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti investigativi.

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