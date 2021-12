Genova, furgone finisce contro il Teatro Genovese

di Redazione

Incidente questo pomeriggio in via Martin Piaggio dal Teatro Genovese, in pieno centro di

Genova. Un furgone, per cause da accertare, ha perso il controllo è si è andato a schiantare contro gli uffici del teatro. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il conducente è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo. L'uomo è stato trasportato in ospedale ma non è rimasto ferito in modo grave.

Il traffico ha subito ovviamente forti rallentamenti in tutta la zona.