Genova, forano un tubo del gas durante i lavori di palificazione: intervengono i vigili del fuoco

di Marco Innocenti

E' successo sulle alture di Voltri, in frazione Fiorino: la zona è rimasta chiusa al traffico per alcune ore

Nel primo pomeriggio i Vigili del fuoco di Genova sono intervenuti sulle alture di Voltri, poco prima dell'abitato di Fiorino, per una fuga di gas. Una ditta, durante alcuni lavori di palificazione, ha forato un tubo di media pressione della rete di distribuzione del gas, causando la fuoriuscita.

I Vigili del fuoco a quel punto hanno bloccato il transito, sia veicolare che pedonale, in attesa dell'intervento dei tecnici del gestore della rete e hanno predisposto una tubazione antincendio in pressione pronta all'uso in via precauzionale. Dopo alcune ore, i tecnici hanno ripristinato le condizioni di sicurezza lungo la tubatura del gas e l'allarme è rientrato.