Genova, ex Ilva: operaio perde una falange in Torneria Cilindri

Il Coordinamento nazionale Usb e Usb Lavoro Privato interviene sul grave episodio avvenuto ieri nell'area dell'ex Ilva e costato una falange ad un operaio.

Esprimiamo certamente preoccupazione di fronte alla notizia appresa in merito al grave incidente avvenuto presso lo stabilimento ex Ilva di Genova, nel reparto Torneria Cilindri.

Il collega vittima dell’infortunio, che era impegnato nella sua attività lavorativa, ha riportato una grave lesione della falange di un indice. Prima di tutto, manifestiamo nei suoi confronti tutta la nostra vicinanza e attendiamo di avere maggiori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, ma anche di avere rassicurazioni sulle generali condizioni di sicurezza presso il sito di Genova.

In seguito all’infortunio, l’impianto di montaggio e smontaggio guarniture è stato posto sotto sequestro probatorio dalla magistratura, in attesa degli opportuni approfondimenti e delle necessarie perizie tecniche. Anche in merito a questo, aspettiamo di avere lumi. Nel rispetto del lavoro degli organi competenti, la cui opera è fondamentale, aspettiamo anche di conoscere cosa ne sarà di un reparto ora di fatto bloccato, che riveste un ruolo centrale nell’intero ciclo produttivo. Basti pensare che dall’area ora sotto sequestro, passano i coils, ossia rotoli di lamiera, che arrivano dal sito tarantino, per poi essere lavorati in Torneria Cilindri, ed essere smistati tra Treno e Decatreno, che a questo punto sarebbero fermi per diretta conseguenza dello stop della Torneria. Evidebte che, essendo fermo questo reparto, il ciclo non può essere portato a termine. Siamo consapevoli del fatto che sarà necessario del tempo, certamente non solo pochi giorni, ma confidiamo nel lavoro di chi di competenza.

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