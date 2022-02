Genova, evade dai domiciliari per rapinare una pasticceria: arrestato 44enne

di Marco Innocenti

Dopo aver fatto scattare l'allarme, l'uomo ha rubare solo uno zainetto lasciato nel negozio da una dipendente, abbandonandolo in strada alla vista degli agenti

La Polizia di Genova ha arrestato un 44enne per il reato di evasione e tentato furto aggravato. Ieri sera gli operatori delle volanti sono intervenuti presso una pasticceria di via Monterotondo dove, poco dopo le 23, era stato segnalato un furto in atto. Giunti nelle vicinanza, gli agenti hanno sentito l’allarme suonare e hanno visto uscire dal negozio un uomo vestito di nero con un cappuccio calzato in testa che è scappato scavalcando una rete. La fuga del 44enne si è conclusa però poco dopo all’interno di un portone, dove i poliziotti hanno scovato l’uomo che tentava di nascondersi.

Il sopralluogo con il proprietario del negozio, giunto sul posto, e la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di verificare la dinamica dei fatti: il ladro aveva forzato una serratura ed aveva preso uno zaino, appartenente ad una dipendente del locale, che l'uomo aveva però dovuto abbandonare in strada alla vista della polizia.

Dai successivi controlli effettuati si è accertato che l’uomo, oltre ad annoverare numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare furti presso esercizi commerciali, risulta essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione dalla quale si è allontanato senza alcuna autorizzazione.