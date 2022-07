Genova est, grave uomo investito in autostrada: era sceso dall'auto in panne

di Redazione

L'episodio è accaduto sull'autostrada nel tratto che porta a Nervi verso Livorno dove si sta formando una lunga coda

Un uomo è stato investito sull'autostrada A12 tra Genova Est e Nervi in direzione Livorno. Dalle prime notizie pare che fosse appena sceso dal suo furgone in panne. Un automobilista non ha fatto in tempo a capire che il mezzo fosse fermo e lo ha violentemente tamponato travolgendo l'uomo.

L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino. Sul posto gli agenti della polizia stradale che stanno facendo le verifiche del caso. Al momento si registra una coda di 5 chilometri.

Notizia in aggiornamento