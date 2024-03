Genova, Erzelli, Bonomi: ""Ospedale, proposta pubblico-privato da WeBuild"

"Abbiamo per mesi ragionato con WeBuild che, proprio nei giorni scorsi, ha rotto gli indugi e ha manifestato a Regione Liguria la volontà di presentare una proposta di partenariato pubblico-privato per la realizzazione dell'ospedale" Lo ha detto Giuseppe Bonomi, ad di Genova High Tech che, a margine del convegno Il progetto di rigenerazione urbana in corso agli Erzelli, ha fatto il punto sul nuovo ospedale che troverà spazio ne parco scientifico e che potrà contare su un centro nazionale di ricerca in medicina computazionale.

"Significa un investimento totalmente privato e una gestione che nel nostro caso sarà interamente pubblica - spiega Bonomi -. Dobbiamo uscire dagli ideologismi e comprendere che, se non c'è questa forte cooperazione tra pubblico e privato, piani di rigenerazione urbana di queste dimensioni non riescono ad essere attuati".

L'incontro è stato anche occasione per dare un primo cronoprogarmma dell'opera. "Ora ci vorranno quattro mesi di lavoro intenso perché WeBuild possa presentare la proposta alla Regione - spiega Bonomi - che dovrà valutarla, nel caso dichiararla di pubblico interesse e aprire una gara che avrà per oggetto la concessione delle aree per la costruzione e la gestione, in senso tecnico, dell'ospedale. Credo che questo percorso possa essere completato entro il 2025, forse anche entro il primo semestre se corriamo. Poi ci vorranno circa tre anni e mezzo di lavori, arriviamo al 2028-2029, ma è un'indicazione molto di massima".