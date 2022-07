Genova, Enzo Paci si prepara per "Paci e Bene" e lancia Blanca 2: "Riprese a partire da ottobre"

di Giorgia Fabiocchi

L'appuntamento con lo spettacolo del comico genovese è fissato per martedì 12 luglio alle 21:30 presso la Piazza delle Feste al porto antico

È atteso per domani, martedì 12 luglio ndr, il nuovo spettacolo di Enzo Paci "Paci e Bene", in occasione della rassegna Ridere d'agosto. L'appuntamento è stato fissato per le 21:30 in piazza delle Feste, al porto antico di Genova. Enzo Paci domani sera darà vita ai suoi personaggi, vecchi e nuovi, con i suoi monologhi, che lo contraddistingono, divertendo il pubblico. Sarà l'occasione dire fare il punto sul tempo che avanza: alla soglia dei cinquant'anni, in cerca di progetti per il futuro.

Per l'occasione, l'attore e comico genovese, ha lanciato a Telenord le tempistiche delle riprese di Blanca 2, la serie di grande successo dove Paci interpreta il ruvido commissario Mauro Bacigalupo che, tra le vie di Genova, racconta una storia di riscatto e speranza sotto la Lanterna.