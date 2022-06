Genova, è ai domiciliari ma va in giro con dosi di cocaina: arrestato per evasione

di Edoardo Cozza

Un 40enne, già noto alle autorità per produzione e traffico di stupefacenti, passeggiava in via Fillak: il suo comportamento nervoso ha insospettito gli agenti

Sabato 18 Giugno 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn