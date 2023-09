Genova, due minori strappano una collanina a un coetaneo: arrestati dalla polizia per furto aggravato

A Genova, hanno strappato la collanina d'oro dal collo di un coetaneo dopo aver utilizzato la 'tecnica dell'abbraccio'. Per questo due minorenni, entrambi minori non accompagnati ospitati in una comunità del centro di Genova sono stati arrestati dalla polizia. E' successo ieri intorno all'ora di pranzo in largo Zecca, in centro città. Dopo aver avvicinato il coetaneo, uno ha finto di abbracciarlo per poi per strappargli la collanina e fuggire con il complice. L'allarme dato dal giovane derubato ha permesso ai poliziotti delle volanti di fermare immediatamente i due, entrambi di 17 anni e arrestarli in flagranza per furto aggravato. I due sono stati poi riportati dagli agenti nella comunità dove risiedono in attesa della convalida dell'arresto.