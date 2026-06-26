Genova, due indagati per la morte dell'operaio a Voltri. La dinamica dell'incidente ripresa da un video

Due persone indagate per la morte di Massimiliano Delfino, l'operaio di 57 anni schiacciato da un pannello di metallo di una tonnellata ieri mattina nel quartiere Voltri a Genova. L'uomo è morto all'ospedale San Martino dove è arrivato in condizioni disperate.

I pubblici ministeri Eugenia Menichetti e Giuseppe Longo hanno iscritto nel registro il datore di lavoro, legale rappresentante della Saldotecnica Europe la ditta specializzata in campo meccanico per cui la vittima lavorava, e il collega che stava guidando il muletto su cui Delfino stava caricando il pesante pannello. L'accusa è di omicidio colposo.

I pm hanno disposto l'autopsia che verrà eseguita martedì dal medico legale Isabella Caristo. Non è prevista nessuna consulenza tecnica, invece, perché un video del sistema di videosorveglianza dell'azienda ha ripreso tutta la dinamica dell'incidente. I tecnici del nucleo Prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro, diretti dall'ingegnere Gabriele Mercurio, hanno sequestrato le briglie che avrebbero dovuto tenere la lastra, il muletto e l'area in cui Delfino e il collega stavano lavorando. Il materiale doveva essere caricato su un tir in partenza per la Macedonia.

Gli investigatori vogliono capire se tutte le operazioni siano state eseguite correttamente, se l'attrezzattura fosse idonea e se le manovre potessero essere fatte in quell'area.

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