Genova, due auto di profughi ucraini coinvolte in un incidente

di Redazione

Gli occupanti dei due veicoli sono rimasti illesi ma sono stati sottoposti comunque a controlli. L'autista di un camion coinvolto e andato a fuoco è stato ricoverato

Due auto di profughi ucraini sono rimaste coinvolte in un tamponamento nei pressi di Genova.

Coinvolto un camion che a seguito dell'incidente si è incendiato.

Il camionista è stato portato per controlli in ospedale, gli occupanti delle due auto sono rimasti illesi.

I profughi coinvolti sono della zona di Kherson, dove ci sono aspri combattimenti. I profughi sono due mamme con i loro figli. Ora sono ospitati in una struttura protetta, ma appena possibile proseguiranno il viaggio: sono diretti in Spagna.

Lo ha reso noto padre Vitaly Tarasenko "Vogliamo ringraziare alla polizia, ai medici dell'ospedale di Gaslini e ospedale Galliera non solo per la professionalità che hanno mostrato ma soprattutto per l'ospitalità. Grazie ai volontari che le persone vittime della guerra non si sono sentiti soli".