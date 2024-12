Genova: devoluta al Gaslini parte dei doni natalizi di Intesa San Paolo

In occasione delle festività natalizie, Intesa Sanpaolo ha scelto di destinare l'equivalente degli omaggi natalizi a quattro importanti organizzazioni del Terzo Settore, impegnate nell'assistenza a bambini malati e con disabilità e alle loro famiglie. L'iniziativa si inserisce all'interno di un ampio programma sociale della banca, che prevede una destinazione di 1,5 miliardi di euro entro il 2027 per combattere le disuguaglianze.

Tra i beneficiari dell'iniziativa c'è la Fondazione Gaslini di Genova, che utilizzerà il contributo per supportare il progetto di pendolarismo sanitario per le famiglie di bambini non genovesi, un sostegno fondamentale per chi affronta viaggi e difficoltà logistiche per curare i propri figli. La Fondazione Gaslini, punto di riferimento per la sanità pediatrica in Italia, rappresenta una delle realtà più significative nella lotta per garantire l'accesso alle cure per i bambini provenienti da tutto il Paese.





Oltre alla Fondazione Gaslini, gli altri beneficiari dell'iniziativa sono Vidas con il suo hospice pediatrico ‘Casa Sollievo’ a Milano, il Dynamo Camp di Limestre (Pistoia) che accoglie bambini e ragazzi con patologie croniche e gravi, e il Centro Sportivo Italiano (Csi), che promuove attività sportive per bambini con disabilità in tutto il territorio nazionale.





Carlo Messina, consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l'importanza di questa azione solidale, che si inserisce nel più ampio impegno della banca per il sociale. "Questa nuova iniziativa – ha dichiarato Messina – è dedicata ai bambini che affrontano gravi difficoltà fin dalla nascita e alle loro famiglie, per offrire un po' di sollievo in questo periodo di festa. Intesa Sanpaolo ha sempre a cuore le persone con disabilità e malate, ed è impegnata in progetti di sostegno specifici, a partire dai suoi dipendenti fino ad arrivare a tutti i cittadini, attraverso il supporto ad associazioni dedicate".





La donazione rientra anche nel programma di Intesa Sanpaolo per la riduzione delle povertà, che prevede la destinazione di ingenti risorse per il sostegno al Terzo Settore. Il progetto si distingue per la sua capacità di individuare i bisogni più urgenti, programmare gli interventi in modo mirato e raggiungere in modo capillare i beneficiari, coinvolgendo diversi soggetti tra cui aziende e istituzioni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.