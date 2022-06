Genova, deposta una corona in ricordo dell'omicidio del magistrato Francesco Coco

di Redazione

La cerimonia questa mattina in Salita Santa Brigida

Questa mattina in Salita Santa Brigida ha avuto luogo la deposizione di una corona presso la lapide posta a ricordo dell’eccidio del Procuratore della Repubblica dott. Francesco Coco, del Brigadiere di Pubblica Sicurezza Giovanni Saponara e dell’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Antioco Deiana.



Francesco Coco (Terralba, 12 dicembre 1908 – Genova, 8 giugno 1976) è stato un magistrato italiano, assassinato dalle Brigate Rosse durante gli anni di piombo. Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, durante il sequestro del magistrato Mario Sossi nella primavera 1974 da parte delle Brigate Rosse rifiutò la trattativa per la liberazione dell'ostaggio.



Roberto Aniello, Procuratore Generale a margine dell'evento ricorda: "E' stato per me un evento importante. Nel '76 facevo l'università. Non sapevo ancora se avrei fatto il magistrato o altro. Ricordo che questo fu il primo attentato di un magistrato ad opera dei terroristi. In quegli anni ne sono seguiti altri, questi fatti hanno sicuramente determinato la mia scelta".