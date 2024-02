Genova: decoro urbano, Lega propone tavolo per ripulire centro storico dalle scritte

Il centro storico di Genova pullula di scritte e così Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega in Municipio I Centro Est, chiede al Comune un intervento coordinato sui vari livelli di competenza. "Sulle facciate dei palazzi e sui muri del centro storico di Genova, fanno bella mostra di sé numerose scritte che deturpano il decoro urbano e che contengono messaggi indesiderati o offensivi, al limite della legalità. La Lega in Municipio I Centro Est, ha deciso di chiedere all’Amministrazione comunale di istituire un tavolo ad hoc per ripulire il nostro centro storico dalle scritte".

"Occorrerà la presenza di tecnici e della Sovrintendenza che, vista la presenza di numerosi edifici di valore storico e culturale, dovrà dare indicazioni - argomenta Di Cesare - sul modo e con quali materiali intervenire per eliminare le scritte dai muri. Servirà anche l’impegno delle forze dell’ordine per mettere in atto dei controlli e, in caso di necessità, risalire agli autori dei graffiti per poi condannarli a risarcire il danno. In questo lavoro potranno essere aiutate anche da una maggior videosorveglianza con le nuove 700 telecamere, finanziate dal PNRR, che grazie al lavoro della Lega sono state installate nel cuore della città".

"La rimozione delle scritte sui muri - conclude Di Cesare - è importante per preservare l'aspetto estetico del nostro centro storico e contrastare l’inciviltà. Un ambiente urbano più pulito e ordinato sarà anche più piacevole e accogliente da frequentare per genovesi e turisti”.