Genova, David Yang (Psa) sbarca in porto: incontro con Signorini, priorità alle infrastrutture ferroviarie

Evoluzioni in corso nel porto di Genova: detto della cessione del 49 per cento delle quote del Gruppo Spinelli ai tedeschi di Hapag Lloyd, la serata di ieri ha regalato un retroscena per quanto riguarda Psa, presente nello scalo ligure al Sech e a Pra'.

A Genova è sbarcato, infatti, David Yang, che di Psa è amministratore delegato per le aree Europa, Mediterrano, Nord e Sud America: sotto il suo controllo, ogni anno, passano circa 20 milioni di Teu. Insomma, è uno dei dirigenti più importanti del gruppo nato a Singapore e diventato uno dei leader mondiali del settore. Yang ha incontrato il presidente dell'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale. Si è parlato, ovviamente, del porto di Genova e del suo futuro e degli investimenti nell'area genovese di Psa, ma sul tavolo c'era un argomento che pare stare particolarmente a Yang: gli investimenti nel settore ferroviario. Il collegamento su ferro da e per il terminal è visto come uno dei nodi cruciali per sviluppare al meglio le potenzialità dell'area: dunque è su questo che Yang ha battuto molto nella chiacchierata con Signorini.