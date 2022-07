Genova, dalla Florida al Porto Antico in barca a vela per monitorare la salute dei nostri mari

di Marco Innocenti

E' "A Sail for the Blue", il viaggio di Alfredo e Nicoletta Giacon per sensibilizzare sul problema delle microplastiche

È durato più di cinque settimane il viaggio di Alfredo e Nicoletta Giacon da Cape Canaveral, in Florida, fino al Porto Antico di Genova a bordo di Jancris, un ketch di 16 metri. Il viaggio, che segna il ritorno dell’imbarcazione nel Mediterraneo dopo 17 anni di navigazione oceanica, ha avuto l’obiettivo di monitorare l’inquinamento e la presenza di microplastiche. Il progetto di ricerca “A sail for the blue” ideato da Giacon è stato patrocinato dall’Università degli Studi di Padova e del Comune di Padova con la collaborazione dell’Università di Genova e ha previsto una serie di prelievi lungo la rotta. Ieri pomeriggio, dopo una sosta a Montecarlo, la barca è arrivata al Porto Antico di Genova, a Marina Molo Vecchio.

“A sail for the blue - a research for the ocean and microplastics” ha previsto, durante la navigazione, l’effettuazione dei campionamenti delle acque e degli invertebrati per verificare la presenza delle microplastiche. A bordo di Jancris, è stato ospitato un ricercatore del dipartimento di Ingegneria Ambientale “ICEA” dell’Università di Padova che ha utilizzato strumentazioni fornite dall’Università di Genova. A bordo anche il noto regista padovano Enrico Lando che, sulla scia del forum per l’ambiente di Glasgow, ha deciso di dare il suo contributo artistico alla causa, creando contenuti video professionali ed emozionali per raccontare questa straordinaria avventura in modo coinvolgente.

Dopo la partenza, Jancris ha veleggiato vicino alle Bermuda e ha fatto tappa alle isole Azzorre per poi entrare in Mediterraneo attraverso le colonne d’Ercole e poi dalla Spagna è arrivata a Montecarlo in Spagna dopo quasi 4.000 miglia in circa due mesi di navigazione.

“L’arrivo al Porto Antico di Genova – sottolinea il presidente Mauro Ferrando – è frutto di una scelta precisa, condivisa con Alfredo Giacon, che premia l’impegno della società per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Lavoriamo per diventare il luogo ideale per le buone pratiche e la sperimentazione delle nuove tecnologie in questo settore. Accogliere Jancris è in linea con il nostro DNA, diretta espressione della città di Genova e del nostro territorio, profondamente legato al mare, al diporto nautico e a tutte le attività sportive, economiche e scientifiche collegate. A fine settembre sarà la volta del Salone Nautico, nel 2023 i nostri spazi di Marina Fiera Genova ospiteranno Ocean Race – The Grand Finale, l’arrivo di una delle regate più importanti del mondo che da molto tempo coniuga il valore sportivo con l’impegno per la salute degli Oceani. È per me un grande onore far parte dello Steering Committee dell’evento e considero l’appuntamento di oggi una tappa di avvicinamento”.



IL DOCUMENTARIO

Un viaggio unico che, oltre a raccontare la traversata oceanica e lo studio dello stato delle acque, narra l’avventura di tre persone con tre personalità e professioni molto diverse tra loro: il velista, la ricercatrice e il regista. La ricercatrice e il regista, infatti, non hanno grande confidenza con la barca a vela e sono molto distanti da avventure come una traversata atlantica. Il documentario approfondisce quindi gli aspetti umani, oltre che scientifici e naturalistici. Racconta la vita in navigazione, come viene organizzata, i turni, i momenti difficili, le crisi personali, le tempeste o i momenti di calma piatta. Ognuno dei tre protagonisti ha vissuto l’avventura in modo diverso, un’avventura indimenticabile e che appassionerà gli spettatori, oltre a fornire dati per una ricerca mai effettuata fino a questo momento, che è il vero scopo del viaggio.