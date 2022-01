Genova, dal 21 febbraio chiude al traffico la Galleria delle Ferriere

di Marco Innocenti

Dai 4 mesi di chiusura inizialmente previsti, si è arrivati a 40 giorni: il 2 aprile 2022 riaprirà a senso unico alternato. Poi chiusura solo in orari notturni

Da una riunione tra i rappresentanti della Città Metropolitana di Genova, Anci Liguria ed i sindaci dei territori interessati alle opere di messa in sicurezza della Galleria delle Ferriere è emerso che dalle iniziali previsioni di quattro mesi di chiusura totale del tunnel si arrivati a una riduzione a soli 40 giorni. Le nuove tempistiche sono compatibili con le esigenze tecniche e di sicurezza connesse alla tipologia dei lavori da effettuare.

La viabilità alternativa individuata nella SP 77 di Boasi registrerà un aumento di traffico nel periodo di lavorazione e sono stati perciò programmati lavori sulla pavimentazione e sulla segnaletica orizzontale. Contestualmente Anas ha messo a disposizione un'area da attrezzare a spazio per Elisoccorso nel periodo di esecuzione dei lavori. La chiusura della galleria è prevista dal 21 febbraio, la riapertura a senso unico differenziato dal 2 aprile 2022. Per il restante periodo dei lavori è prevista la chiusura totale notturna nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore ore 6.

"In queste settimane - ha detto Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana - abbiamo più volte incontrato i rappresentanti della Regione Liguria ed il gestore dei trasporti e Città Metropolitana ha concordato con quest'ultimo un piano di adeguamento degli orari per salvaguardare al meglio le esigenze dei cittadini nel periodo previsto per i lavori".