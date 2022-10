Genova, da domani fino a venerdì 14 ottobre a Villa Imperiale “Cultura di protezione civile in pillole”

Lunedì 10 ottobre, fino a venerdì 14 ottobre (con orario 9-14 lunedì, mercoledì, venerdì e 9-16 martedì e giovedì), presso la Sala Cambiaso della Biblioteca Lercari “Villa Imperiale” verranno esposti in mostra i lavori realizzati dagli studenti degli istituti scolastici di Genova che hanno partecipato al progetto “Cultura di protezione civile in pillole”.

Il progetto fa parte di un ampio e articolato programma di “prevenzione dei rischi di protezione civile”, ideato dal Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato del Comune di Genova, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione e con il Dipartimento Architettura Design, dell’Università degli Studi di Genova, che ha visto protagonisti gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, i loro studenti e, con l'attivazione di un progetto di alternanza scuola lavoro, anche studenti del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci.

Al progetto hanno partecipato 46 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e 3 del Liceo, per un totale di circa 1400 studenti con i loro docenti, realizzando cartelloni, video, canzoni, fumetti, storie, giochi, interviste e sondaggi.

I ragazzi hanno realizzato elaborati ispirati a tematiche come la partecipazione delle comunità al verificarsi di eventi calamitosi, la protezione civile, le alluvioni, lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici e la percezione del rischio.

Giovedì 13 ottobre, Giornata mondiale per la prevenzione dei disastri naturali, oltre a poter visitare la mostra con i lavori degli studenti, si svolgerà l’incontro “Cultura di protezione civile in pillole” a cui parteciperanno in collegamento dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale il vice Capo di Dipartimento, Titti Postiglione, l’Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Genova, Sergio Gambino, l'Assessore al Personale, Politiche dell’Istruzione, Servizi civici, Informatica, Marta Brusoni, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Roberto Galuffo, il presidente di Fondazione CIMA Luca Ferraris, il Presidente del Municipio III Bassa Valbisagno Angelo Guidi, insegnanti e studenti sia in presenza, sia in collegamento.

“Il Comune di Genova da sempre sostiene la diffusione della cultura di protezione civile- commenta l’Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione civile Antonio Gambino-

E molte delle attività sono dedicate agli studenti delle scuole cittadine, affinché la cultura della prevenzione parta dalle giovani generazioni. Gli eventi, come quello organizzato a Villa Imperiale, puntano da una parte a diffondere le buone pratiche da tenere in caso di rischio naturale, e dall’altra a migliorare la risposta del sistema di protezione civile, anche mediante una costante campagna di comunicazione rivolta ai cittadini, incentrata proprio sull’importanza della consapevolezza del rischio e per stimolare nei giovani l’adesione al mondo del volontariato. Per questo è importante la collaborazione avviata e riconfermata con gli istituti scolastici, con l’obiettivo di un ulteriore passo avanti verso il coinvolgimento e la formazione delle nuove generazioni”.