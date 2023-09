Genova, Corso Marconi chiuso per il Nautico. Campora a Telenord: "Non è un test per la viabilità di quando ci sarà il tunnel subportuale"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nei giorni del Salone Nautico, in corso fino a martedì, in corso Marconi a Genova è stato interdetto il transito veicolare, per creare un'area parcheggi a beneficio dell'importante manifestazione.

In futuro la circolazione nella zona della Foce sarà rivista, anche in previsione dell'attivazione in futuro del tunnel subportuale, ma per l'assessore Matteo Campora, intervenuto a Telenord, la chiusura di corso Marconi non è un test: "La conformazione della viabilità è un tema sul quale tutti gli uffici si stanno concentrando studiando i flussi: ci sono una serie di telecamere che saranno attivate con il compito di mappare i veicoli che transitano e dove, per capire quali misure adottare. Questa è una anticipazione? Non lo è, ci sarà un passaggio di veicoli in quelle zone".