Genova, consegnati al Waterfront di Levante gli Ship2Shore Awards 2024

La prima edizione degli Ship2Shore Awards, tenutasi il 13 ottobre 2022 al Palazzo Ducale, era stata valuta con grande positività e giudizio complessivo molto lusinghiero dai circa 440 ospiti che vi avevano presentato, posti per la prima volta di fronte alla variegata formula di serata inedita architettata da Ship2Shore: business networking + premiazione + seating dinner + show vari.

La seconda edizione, svoltasi giovedì 17 ottobre, aveva posto la nostra Testata di fronte al dilemma se restare nella magnifica e blasonata sede iniziale – purtroppo insufficiente a contenere in un’unica sala tutti i partecipanti attesi già nella precedente volta – ovvero ad alzare sensibilmente l’asticella.

Con la consueta dose di audace ottimismo, si è optato per la seconda ipotesi, consapevoli che lo sforzo richiesto sarebbe stato N volte superiore al primo episodio, ma fiduciosi nella risposta dei sostenitori di sempre (e di altri): alla fine si sono contati ben 70 sponsor.

Ed i risultati finali – dai commenti unanimemente entusiastici ricevuti sia in presa diretta che provenienti dai messaggi che stanno tempestando la Direzione e la Redazione the day after - testimoniano che la scommessa sulle proprie capacità di attirare il mercato con soluzioni di evento sempre innovative ed esclusive, ha nuovamente pagato.

Di più, se nel caso di due anni fa un’improvvisa ed inopinata occupazione della pista di atterraggio dell’Aeroporto di Sestri Ponente da parte di operai con rivendicazioni sindacali aveva impedito ad un buon 10% di iscritti provenienti dal Centro-Sud di raggiungere Genova, in questa edizione 2024 fino a poche ore dallo svolgimento della serata poteva esserci il rischio concreto che un’eventuale innalzamento dell’allerta meteorologico da Arancione a Rosso (non previsto ma non per questo escluso a priori) avrebbe potuto creare disagi enormi, sino a paventarne addirittura la cancellazione.

Il che, per un progetto concepito e covato in ogni minimo dettaglio e con la massima cura dal nostro staff per almeno 5 mesi e fisicamente realizzato - l’allestimento ab ovo di quell’enorme contenitore vuoto e privo di qualunque servizio di utility, video, audio, luce ecc. che è il Padiglione Jean Nouvel - in 4 giorni di alacre lavoro da parte di una serie di ditte di tecnici specializzati ingaggiate (in primis Publiled), sarebbe stato un autentico dramma professionale per gli organizzatori.

Ma anche in questa quasi sventurata occasione – il giorno stesso dell’evento, il Levante Ligure è stato flagellato da autentiche bombe d’acqua che hanno causato allagamenti, esondazioni e stati alluvionali diffusi lungo un’ampia fascia costiera di almeno 50 km di regione, impedendo ovviamente la regolare circolazione stradale e ferroviaria – la quasi cieca fiducia (supportata dalla buona sorte) di chi crede fermamente che l’impegno strenuo nei propri progetti alla fine, bene o male, sarà sempre concretizzato nel successo, ha avuto ragione anche di un Giove Pluvio davvero scatenato contro la Liguria.

Al riguardo Ship2Shore aveva sondato la locale Protezione Civile, la quale aveva rassicurato che per il quartiere della Fiera/Waterfront non sussistono in generale rischi di esondazione.

Sollevata e confortata da questo parere consultivo, e dunque scongiurato il peggio, la nostra Testata ha immediatamente tranquillizzato tutti i partecipanti iscritti (circa 650) sull’effettivo svolgimento dell’evento. Quindi anche chi partiva da molto lontano e aveva deciso di muoversi in auto, treno o aereo, si è immediatamente messo in moto per affrontare un viaggio in condizioni di probabili forti scrosci temporaleschi, con tutte le cautele del caso, conscio dei possibili rallentamenti e disagi da incontrare, ma ammaliato dall’idea di poter vivere dal vivo quello che era stato legittimamente descritto come “l’avvenimento dell’anno”.

Ed in conclusione, salvo il caso isolato di un dirottamento aereo - che però non ha impedito, ma solo ritardato, l’arrivo a Genova dei viaggiatori in partenza da Napoli - solo una minima parte (circa il 5%) di chi si era registrato, malgrado gli sforzi profusi, causa allagamenti stradali o sulle sedi della rete ferroviaria ligure, non ha infine potuto raggiungere Genova,

Dunque la conta dei partecipanti effettivi (salvo coloro che come sempre si aggiungono all’ultima ora o le improvvise defezioni per motivi di salute) stima il numero esatto in 615 ospiti.

Va notato che una serie di eventi concomitanti aveva già sottratto una bella fetta di aspiranti partecipanti: ad Atene l’investitura ufficiale dell’agente marittimo italiano Fulvio Carlini ai vertici dell’associazione mondiale di categoria FONASBA; a Roma il Consiglio Direttivo e la grande festa di compleanno per il settimo genetliaco dell’associazione nazionale di logistica ALIS; a Piacenza la prima edizione della fiera dell’autotrasporto T3 T Cube; a Venezia un workshop sul project cargo organizzata dalla locale Autorità di Sistema Portuale lagunare.

A questa grande festa genovese del cluster marittimo-portuale-logistico-trasportistico-nazionale non hanno voluto mancare anche i politici e le parti istituzionali di maggior spicco, alcuni dei quali giunti appositamente da Roma: il Viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi, il Sindaco di Genova Marco Bucci, il Consigliere Regionale Lilli Lauro, l’Assessore Comunale Mario Mascia, il Vice Comandante Generale della Guardia Costiere Amm. Sergio Liardo, il Comandante della Direzione Marittima Amm. Piero Pellizzari, il Presidente della Porto Antico Spa Mauro Ferrando. Solo la Senatrice Raffaella Paita, partita appositamente da Roma, è stata bloccata lungo il tragitto nei pressi di La Spezia.

Innumerevoli gli imprenditori assai noti del cluster marittimo-portuale-logistico-trasportistico-nazionale convenuti, e presente anche una cospicua delegazione di operatori giunti appositamente da paesi esteri, quali: Monaco, Svizzera, Grecia, Malta, Turchia, Olanda, Regno Unito, Turkmenistan, Macedonia, Spagna e San Marino.

La magica serata scandita lungo l’arco di 6 ore è stata presentata dalla collaudata ed affiatata coppia sul palcoscenico composta dall’attrice Federica Ruggero e dal Direttore di Ship2Shore.

I tre blocchi di premiazioni (complessivamente 22 Awards di Categoria e 3 Memory) sono stati intervallati da momenti di succulento catering proposto da Capurro 1901 e da show artistici di diverso tenore e massima spettacolarità ed apprezzamento da parte del pubblico: il comico imitatore romano Gianfranco Butinar, specializzato nel rifare alla perfezioni le voci dei ‘tragici’ corrispondenti delle sedi locali TV e radio di Tutto il Calcio Minuto per Minuto e 90° Minuto, accompagnato dal Maestro Stefano Scartocci, già nella band di Lucio Dalla; la ‘diva’ di origine astigiana Ottavia Fusco Squitieri, che ha recitato il monologo della Sirenetta ‘Oceani di Bolle’, scritto appositamente nella circostanza dall’artista e fotografa genovese Alessandra Vinotto; l’ex attore genovese anni ’80, diventato popolare per il film “Sapore di Mare” ed oggi stimato fotografo professionista ed autore di libri illustrati Gianni Ansaldi; last but not least lo straordinario complesso amatoriale genovese Blues Broker Band, composto da un ‘settebello’ di emanazione della società di P6I Club brokerage Lockton PL Ferrari.