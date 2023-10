Genova, consegnate le 4 borse di studio ai pallanuotisti più meritevoli per la prima edizione del Bogliasco Waterpolo Academy

Paola Di Maria e Dorotea Spampinato tra le ragazze; Nicola Taramasco e Lorenzo Minuto tra i ragazzi. Sono loro i vincitori delle borse di studio messe in palio dalla prima edizione della Bogliasco Waterpolo Academy, strumento varato nei mesi scorsi dal Bogliasco 1951 per dare un aiuto concreto ai pallanuotisti-studenti più meritevoli.

Al bando di concorso, aperto lo scorso 1 agosto, hanno risposto in sedici atleti, equamente divisi tra i due sessi e provenienti da diverse zone d'Italia. Quattro di loro sono stati selezionati sulla base dei rispettivi curricula sportivi e didattici dalla commissione presieduta da Sebastiano Gattorno, già membro del consiglio direttivo bogliaschino, e composta dagli allenatori delle prime squadre maschili e femminili, Gian Marco Guidaldi e Mario Sinatra oltre che dal professor Lorenzo Cuocolo , avvocato e docente in Diritto Internazionale all’Università di Genova.

Grazie al contributo del proprio name-sponsor, Netafim Italia, ideatore dell'iniziativa, e degli altri sostenitori della società biancazzurra, la Bogliasco Waterpolo Academy garantirà ai vincitori delle borse di studio un corrispettivo economico in grado di coprire le spese sostenute per proseguire nel proprio percorso formativo.

La consegna delle borse di studio è avvenuto ieri sera sul bordo vasca della piscina Gianni Vassallo di Bogliasco, alla presenza di diverse autorità pubbliche e politiche, di cui si riportano gli interventi.

Silvio Todiere, presidente FIN Liguria: “Accolgo con grande piacere l'iniziativa del Bogliasco 1951 a cui anche il nostro comitato, seppur in piccola parte, ha dato il suo contributo. Credo e spero che questo genere di progetti debbano essere imitati anche da altre realtà, non necessariamente appartenenti al mondo della pallanuoto. Ancora complimenti a questa società, oltre che, ovviamente, ai quattro ragazzi che si sono aggiudicati le borse di studio”.

Simona Ferro, assessore a Sport e Scuola della Regione Liguria: “E' una bellissima iniziativa, un esempio concreto per tutto lo sport italiano. Attività agonistica e studio possono convivere. Ma è chiaro che questo binomio deve essere sostenuto. Lo sport ad alti livelli non deve essere abbandonato per lo studio così non deve accadere il contrario. Questa formula vincente offre un’opportunità per lo sviluppo della dual career. Il Bogliasco 1951 da sempre è sensibile a questi temi. La stessa storia racconta come qui non solo siano nati campioni e campionesse, ma tanti giovani siano cresciuti in un ambiente sano e stimolante. Con questa nuova iniziativa la società non ha fatto altro che confermare e rafforzare questa filosofia. Mi auguro che anche altri nell’interesse dei nostri giovani possano perseguire iniziative simili”.

On. Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco: "Siamo molto contenti che parta proprio da Bogliasco questa iniziativa che coniuga formazione e sport dando un messaggio di complementarietà che non sempre è scontato. Progetti di questo tipo fanno sì che vengano messi in risalto valori importanti come la socialità, lo sport e l'istruzione".

Sebastiano Gattorno, membro del CdA del Bogliasco 1951 e presidente della Bogliasco Waterpolo Academy: “Con questa importante iniziativa, unica in Italia almeno nel mondo della pallanuoto, Bogliasco dà una risposta concreta a chi dice che bisogna investire sul futuro dei nostri ragazzi. Noi lo stiamo facciamo. E continueremo a farlo fornendo uno strumento tangibile che aiuterà alcuni giovani molto promettenti a fare passi avanti verso la realizzazione dei propri obiettivi sportivi e professionali. Il fatto che un'iniziativa simile nasca da una piccola realtà come la nostra è un motivo di orgoglio per noi ma dev'essere anche uno sprone per chi ha mezzi e capacità superiori, anche a livello politico e amministrativo. Bogliasco per ora è un'eccezione in questo tipo di progetti. Ci auguriamo che presto possa diventarne la capofila”.

Simone Canepa, presidente del Bogliasco 1951: “Questo progetto nasce da un'intuizione del nostro main sponsor, Netafim Italia, che ha voluto coinvolgere nella sua realizzazione tutti gli altri sponsor del Bogliasco 1951 per fornire un supporto concreto ai nostri atleti. Nel nostro sport, più che in altri, crearsi una carriera professionale parallela a quella sportiva è fondamentale. Un doppio percorso pieno di insidie nel quale noi vogliamo accompagnare i nostri atleti. L'Academy è una novità che ha suscitato molto interesse e che sono convinto si innesti perfettamente nella logica della recente riforma della sport, dando agli atleti la possibilità di poter scegliere la realtà che offrirà loro opportunità non solo sportive ma anche umane e di carriera. Per questo stiamo già lavorando al prossimo bando in vista della stagione che verrà. La strada è solo all'inizio”.