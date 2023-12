Genova, Confeugo 2023: ecco in anteprima i 'mugugni' ai quali dovrà rispondere Bucci

Sciô Scindico,

l’anno pasòu ò comensòu i mogogni do Confeugo co-o dî che o 21 de zenâ a Compagna a fava çent’anni e, pe l’òcaxon, invitavo tutti a parteçipâ a-i festezamenti che saieivan stæti fæti a-o Carlo Feliçe. Ben, l’emmo inpîo! Oltre doemilla personn-e son intervegnue e no gh’ea manco ciù in recànto veuo! In graçie de cheu a vosciâ, sciô Scindico, pe avei dæto a-a Compagna a disponibilitæ do ciù grande tiatro de Zena. E ’n graçie anche a tutti quelli che an contriboio a inbastî ’na seiann-a coscì favoloza.

Fæto i ringraçiamenti, òua pasemmo a-i mogogni.

L’é za in pö d’anni che a-o Confeugo parlo de Zena pe dî ch’a l’é sucida. Da ’n çerto ponto de vista, a cösa a l’é coioza perché, bezeugna dilo, l’Amiu a se da da fâ pe tegnî a çitæ polita. O fæto o l’é che comme se ghe polisce, subito gh’é quarchedun ch’o brutta. ’Na vòtta pi-â stradda gh’ea i çestin dove caciâ via cöse menue: òua no se ne vedde quæxi ciù, fòscia perché quarche legera o ne da ’n’interpretaçion tròppo personale... Pe fâ confuxon, se ghe mette anche i cascionetti: tra quelli averti e quelli seræ, magara pe via de bocche tròppo picinn-e pe caciâghe a rumenta, anche in questo caxo o seu uzo o l’é lasciòu a-a libera interpretaçion de personn-e corette, che no dan problemi, e di mâducæ che de problemi ne dan de longo. Riescjemo, sciô Scindico, a vive inte ’na çitæ polita?

’N atro ponto da tocâ o l’é quello de stradde pinn-e de pertuxi. Gh’é i pertuxi “tenporanei” dovui a atri loei e che saian seræ a-a fin di travaggi. E gh’é quelli “permanenti” che ghe son e ghe restan e che te fan trabalâ quande ti l’incontri. Veddo che pe-e stradde de Zena gh’é di gren travaggi: ma no se peu scistemâ anche i pertuxi “permanenti”?

E se parlo de stradde devo anche parlâ da sorvielevâ. Ma comme l’é che ògni tanto sciòrte feua l’idea de caciala zu? Veuggio aregordâ che quande se voeiva caciâ zu a ranpa de stradda Cantore l’é stæto fæto ’na preuva serandola. San Pê d’Ænn-a a l’ea vegnua ’n pezón (incubo in italian): e machine no poeivan ciù circolâ! Mi no riescio a inmaginâ o bordello se se dovesse caciâ zu a sorvielevâ! Ma ghe saiâ o tùnel! Ma semmo coscì segui che a gente a gh’anieiva voentea a inbotigiase inte ’n belo sott’ægoa? Sciô Scindico sciâ me leve st’anscjêtæ: a nòstra sorvielevâ a restiâ ancon in pê? Tra l’atro da-a sorvielevâ se vedde ’na Zena bella comme no s’é mai vista.

Veuggio concludde co-ina beliscima notiçia pe-o nòstro zeneize: o ritreuvamento do ciù vegio vocabolaio zeneize italian. O l’é scrito a man, conpilòu da præ Cristòffa Filippi do 1834. O l’é stæto portòu a-a luxe dòppo ’n çentanâ d’anni co-ina paginâ scrita in sciô Secolo XIX o 24 de zugno do 1932 da-o Medeo Pescio, giornalista e tra i fondatoî da Compagna. Ma ninte l’é s’é mesciòu. Gh’é vosciuo ’n atro çentanâ d’anni pe ritrovalo òua. Bezorieiva falo restourâ, trascrivilo con carateri a stanpa da poeilo leze sensa dificoltæ e quindi falo studiâ da quarche dotorando de bonn-a voentæ. Se ste cöse chi vegniàn fæte, se metiâ ’n atro tascello ben ben inportante inta stöia da lengoa zeneize. Ma ghe veu di finançiamenti. Sciô Scindico: sciâ ne da ’na man?

Fæto i mogogni, òua pasemmo a-i ouguri mæ e da Compagna a Vosciâ, a-o publico ch’o l’é chi e a tutta Zena co-o crio antigo di Zeneixi:

Pe Zena e pe San Zòrzo!





(la traduzione)



Signor Sindaco,

l’anno scorso ho cominciato i mugugni del Confuoco dicendo che il 21 di gennaio la Compagna faceva cent’anni e, per l’occasione, invitavo tutti a partecipare ai festeggiamenti che si sarebbero tenuti al Carlo Felice. Bene, l’abbiamo riempito! Oltre duemila persone sono intervenute e non c’era neppure più un angolino libero! Un grazie di cuore al lei, signor sindaco, per aver concesso alla Compagna la disponibilità del più grande teatro di Genova.

E un grazie anche a tutti quelli che hanno contribuito a organizzare una serata così favolosa.

Fatto i ringraziamenti, ora passiamo ai mugugni.

Sono già un po’ di anni che al Confuoco parlo di Genova per dire che è sporca. Da un certo punto di vista, la cosa è curiosa perché, bisogna dirlo, l’Amiu si dà da fare per tenire la città pulita. Il fatto è che come si pulisce, subito c’è qualcuno che sporca. Una volta per la strada c’erano i cestini dove gettar via le cose minute: ora non se ne vede quasi più, forse perché qualche poco di buono ne dà un’interpretazione troppo personale... Per fare confusione, si ci mettono anche i cassonetti: tra quelli aperti e quelli chiusi, magari per via delle bocche troppo piccole per gettarci la spazzatura, anche in questo caso il loro uso è lasciato alla libera interpretazione delle persone corrette, che non danno problemi, e dei maleducati che problemi ne danno sempre. Riusciremo, signor Sindaco, a vivere in una città pulita?

Un altro punto da toccare è quello delle strade piene di buchi. Ci sono i buchi “temporanei” dovuti ad altri lavori e che saranno chiusi alla fine dei lavori. E ci sono quelli “permanenti” che ci sono e ci restano e che ti fanno traballare quando li incontri. Vedo che per le strade di Genova ci sono dei gran lavori: ma non si possono sistemare anche i buchi “permanenti”?

E se parlo di strade devo anche parlare della Sopraelevata. Ma com’è che ogni tanto salta fuori l’idea di abbatterla? Voglio ricordare che quando si voleva abbattere la rampa di strada Cantore è stata fatta una prova chiudendola. Sampierdarena era diventata un incubo: le macchine non potevano più circolare! Io non riesco a immaginare la confusione se si dovesse demolire la Sopraelevata! Ma ci sarà il tunnel! Ma siamo così sicuri che la gente ci andrebbe volentieri a imbottigliarsi in un budello sott’acqua? Signor Sindaco, mi levi questa ansietà: la nostra Sopraelevata rimarrà ancora in piedi? Tra l’altro dalla Sopraelevata si vede una Zena bella come non mai.

Concludo con una bellissima notizia per il nostro genovese: il ritrovamento del più vecchio vocabolario genovese italiano. È scritto a mano, compilato da don Cristoforo Filippi nel 1834. È stato portato alla luce dopo un centinaio d’anni con una pagina scritta sul Secolo XIX il 24 giugno 1932 da Amedeo Pescio, giornalista e tra i fondatori della Compagna. Ma niente s’è mosso. C’è voluto un atro centinaio d’anni pe ritrovarlo adesso. Bisognerebbe farlo restaurare, trascriverlo con caratteri a stampa da poterlo leggere senza difficoltà e quindi farlo studiare da qualche dottorando de buona volontà. Se queste cose veranno fatte, si metterà un altro tassello assai importante nella storia della lingua genovese. Ma servono i finanziamenti. Signor Sindaco: ci dà una mano?

Fatti i mugugni, ora passiamo agli auguri miei e della Compagna a Lei, al pubblico che è qui e a tutta Genova con il grido antico dei Genovesi:

Pe Zena e pe San Zòrzo!