Genova, Comunali, Pirondini (M5S) a Telenord: "Silvia Salis ci convince, Tiziana Beghin può affiancarla"

Ospite di Incontri Genova Italia a Telenord, il senatore M5S Luca Pirondini ha affrontato il tema delle elezioni comunali del capoluogo, rispondendo alle domande di Carlotta Nicoletti, del direttore Matteo Cantile e di Stefano Rissetto.

Il ruolo del Movimento 5 Stelle a Genova e le Comunali - "E' un percorso non semplice. Forse questa volta anche più complicato rispetto ad altre volte. Devo dire che forse questa è la volta in cui abbiamo avuto più dubbi in assoluto. Però ci siamo. Il progetto complessivo oggettivamente ci convince. Un progetto che può essere veramente di forte discontinuità rispetto alle amministrazioni precedenti e non soltanto le ultime"

L'importanza dei municipi - "Poi c'è anche tutto il tema legato ai municipi. È evidente che fare scelte diverse avrebbe di fatto consegnato ai nostri avversari molti municipi. Noi crediamo che, soprattutto negli ultimi cinque anni, i municipi siano stati un presidio permanente anche di resistenza rispetto all'amministrazione, che noi consideriamo negativa dal nostro punto di vista. Uno dei più grandi errori che ha fatto Bucci, dal nostro punto di vista, è stato infatti quello di togliere risorse personali ai municipi".

La scelta di Silvia Salis - "Silvia Salis è una figura forte, giovane, una persona molto determinata, molto in gamba, che ha un'esperienza anche importante dal punto di vista gestionale. Essere vicepresidente del Coni non è esattamente un qualcosa di semplice, quindi è un profilo che oggettivamente ci ha convinto. Di fronte al nome di Silvia Salis, abbiamo valutato seriamente come era giusto fare. Abbiamo conosciuto meglio la persona. Abbiamo apprezzato le qualità, sia gestionali che personali di comunicazione. Ci è sembrata una figura che potesse essere assolutamente adatta a un percorso che, per quanto ci riguarda, deve essere di forte discontinuità con il passato.

Tiziana Beghin e il suo ruolo futuro - "Ritirare la candidatura non è assolutamente per Tiziana Beghin un passo indietro, tant'è vero che lo definirei più un passo di lato a fianco di Silvia Salis. Tiziana Beghin è una persona che noi stimiamo veramente molto perché al di là dell'esperienza di dieci anni all'Europarlamento, cinque anni come capo delegazione, è una di quelle persone che, ci tengo molto a sottolinearlo, finito il suo mandato non ha cercato di fare altre cose. Può fare il vicesindaco? Questo è veramente prematuro dirlo. Io penso che una persona come Tiziana Beghin non abbia limiti da questo punto di vista. Quindi è a disposizione del Movimento cinque Stelle, evidentemente, ma anche di tutta la coalizione".

Programma elettorale e le priorità del Movimento 5 Stelle - "Le priorità sono quelle di provare a rimettere al centro le esigenze delle persone, i beni e i servizi, i servizi pubblici per le persone, il trasporto pubblico senza calare progetti dall'alto."

Opere pubbliche e progetto Sky Metro - "Noi chiediamo che il tram sia la vera svolta per il servizio pubblico di questa città. Questa città aveva il tram ed era un esempio per tutto il paese. Allora occorre trovare una commistione tra quel tipo di trasporto e quello attuale. Non siamo assolutamente contrari alle opere, noi siamo a favore delle opere che però abbiano una reale utilità per la cittadinanza e non soltanto per chi le costruisce. Non bloccheremo niente, ma semmai controlleremo che vengano fatte in modo corretto."

Bilancio dell'amministrazione Bucci - "E' stata un'amministrazione che verrà ricordata soprattutto per la spasmodica voglia di aprire supermercati e di fare multe".

Azzardo e gioco del calcio - La settimana prossima il M5S organizza un'iniziativa parlamentare a contrasto degli orientamenti della maggioranza sul tema del gioco d'azzardo. "La maggioranza sta cercando di cancellare il Decreto Dignità, approvato dal Movimento 5 Stelle nel 2018, che vietava la pubblicità del gioco d'azzardo durante le partite di calcio. Stanno cercando di superare questa norma, riaprendo completamente le maglie. Per noi è uno scandalo, perché l'azzardo è una piaga sociale estremamente drammatica.sE tutto questo per rimettere 100 milioni di euro nelle tasche delle società di calcio di Serie A, magari per poter cambiare cinque allenatori all'anno. E lo fanno sulla pelle delle persone fragili, che spesso, a causa dell'azzardo, arrivano a suicidarsi, a vivere drammi familiari e situazioni davvero incredibili. Per noi è qualcosa di inaccettabile. Non si può fare cassa sulla fragilità delle persone".

