Genova, Comunali, Di Cesare (Lega): "Serve gente che conosca il territorio ma la Salis sceglie solo 'foresti'"

Edoardo Di Cesare, Capogruppo della Lega nel Municipio I Centro Est, ironizza sulle prime scelte di Silvia Salis nella formazione della sua 'squadra', in relazione alla provenienza. “Silvia Salis ha composto la sua squadra con persone che non solo non risiedono a Genova, ma provengono addirittura da fuori regione. Amministrare una città complessa e ricca di peculiarità come Genova - sottolinea l'esponente leghista in una nota - richiede invece una conoscenza profonda del territorio, fondamentale per comprendere e affrontare le reali criticità. La Lega è un partito radicato tra la gente, che lavora su temi concreti e vicini ai cittadini, dalle buche nelle strade alla manutenzione del verde, fino ai grandi progetti infrastrutturali strategici per il futuro della città e delle nuove generazioni. La sinistra, invece, continua a proporre alleanze improvvisate, ma i genovesi non dimenticano la gestione fallimentare delle giunte Doria e Vincenzi".

