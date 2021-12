Genova, chiusi negozi alimentari a Caricamento: sporcizia ovunque e cibi mal conservati

di Edoardo Cozza

Piani di lavoro in gravi condizioni igieniche, fumi del forno scaricati all'interno del locale, pesci congelati e polli crudi non mantenuti in maniera idonea

Giovedì 02 Dicembre 2021