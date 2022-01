Genova, chiusa la A10 fra Pra' e Arenzano: traffico in tilt e 5 km di coda in A26

di Marco Innocenti

I lavori programmati nella galleria Madonna delle Grazie II stanno causando gravi disagi, sia in autostrada che sulla viabilità ordinaria

La chiusura per il cantiere nella galleria della Madonna delle Grazie 2, prevista e annunciata dopo il tavolo di concertazione tra Aspi, Regione Liguria e Ministero dei Trasporti, sta causando gravi disagi al traffico sia in autostrada che lungo l'Aurelia e su tutta la viabilità ordinaria fra Pra' e Arenzano. Situazione molto complicata anche all'altezza del casello di Masone, dove molti mezzi sono costretti ad uscire e rientrare in A26, per poi dirigersi di nuovo verso Ventimiglia.

La chiusura, infatti, interessa il tratto compreso fra il bivio A10-A26 e Arenzano, per tutti i veicoli provenienti da Genova e diretti verso Ponente. L'intervento, secondo i programmi concordati, andrà avanti fino alle ore 6 di lunedì ma già dalle prime ore della mattinata di oggi sta creando gravi disagi al traffico. Ed è una ben magra consolazione il fatto che sia prevista la gratuità del pedaggio per chi è costretto a salire fino a Masone, lungo la A26, per poi ridiscendere verso la A10.

In questo momento, la situazione più critica la si registra proprio sulla A26, dove la coda di auto e mezzi pesanti ha raggiunto (intorno alle 12.00) i 5 chilometri. “Le modalità di attuazione del cantiere – scrive Autostrade in una nota – sono state condivise con il ministero e con le istituzioni territoriali, nell’ambito del confronto avviato per conciliare le esigenze di potenziamento della rete e le esigenze della mobilità, in relazione ai volumi di traffico previsti e con l’obiettivo a più lungo termine di liberare la rete in vista dei mesi estivi”.